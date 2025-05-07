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07:10, 7 мая 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО

Марочко: ВС России уничтожили в Харькове склады с вооружением стран НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВС России нанесли несколько точных ударов по Харькову, тем самым уничтожив ряд складов, на которых хранилось вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданное странами НАТО. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«В результате поражения целей были уничтожены складские помещения, в которых находились комплектующие для ударных дронов, средства связи и другое дорогостоящее оборудование, поставленное странами НАТО», — уточнил военный эксперт.

По его словам, большую часть вооружения украинские войска размещали на гражданских складах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили технику и склад беспилотников украинских войск в районе Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Вместе с техникой ВС РФ ликвидировали живую силу ВСУ.

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