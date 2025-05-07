На Западе заявили о бесполезности одного вида военной помощи Украине

Unherd: Поставки систем ПВО Patriot Украине не повлияют на ход конфликта

Западные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) не повлияют на ход российско-украинского конфликта. О бесполезности одного из видов военной помощи Киеву говорится в материале западного издания Unherd.

«Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Путина, но и существенно не поможет Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — говорится в статье.

В материале также отмечается, что решение отправить ВСУ системы ПВО американского производства продлевает участие Соединенных Штатов в военном конфликте, который, по мнению Unherd, является для США второстепенным.

5 мая стало известно, что западные союзники Киева ведут переговоры о дополнительных поставках Patriot на Украину. Сообщалось, что среди возможных поставщиков этого вида вооружения могут быть Греция и США.