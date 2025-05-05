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15:58, 5 мая 2025Мир

В Греции прокомментировали возможность поставки систем ПВО Patriot на Украину

Reuters: Греция не рассматривает возможность поставки систем Patriot на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Греция не рассматривает возможность поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

«Греция не рассматривает возможность поставки Киеву систем ПВО Patriot», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что западные страны хотят передать Украине системы ПВО Patriot. Среди потенциальных поставщиков назывались Соединенные Штаты и Греция.

До этого сообщалось, что США требуют от Греции передать Украине системы Patriot, объясняя это тем, что ответственность за оборонные возможности Киева теперь ложится на европейские страны.

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