Стало известно о планах Запада передать Украине системы ПВО Patriot

Западные страны хотят передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Информацию об этом передает Reuters со ссылкой на источники.
«Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди потенциальных поставщиков числятся Соединенные Штаты и Греция.
28 апреля газета «Катимерини» сообщила, что США потребовали от Греции передать Украине системы ПВО Patriot. Отмечается, что Вашингтон попросил Афины перебросить на украинскую территорию дивизион, который ранее был направлен в Саудовскую Аравию, объясняя это тем, что ответственность за оборонные возможности Киева теперь ложится на европейские страны.