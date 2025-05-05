Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 5 мая 2025Мир

Стало известно о планах Запада передать Украине системы ПВО Patriot

Reuters: Западные страны хотят передать Украине системы ПВО Patriot
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Западные страны хотят передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Информацию об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

«Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди потенциальных поставщиков числятся Соединенные Штаты и Греция.

28 апреля газета «Катимерини» сообщила, что США потребовали от Греции передать Украине системы ПВО Patriot. Отмечается, что Вашингтон попросил Афины перебросить на украинскую территорию дивизион, который ранее был направлен в Саудовскую Аравию, объясняя это тем, что ответственность за оборонные возможности Киева теперь ложится на европейские страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ведут новое наступление на Курскую область. Подорваны мосты, на границе завязались тяжелые бои

    В России предсказали новые попытки ВСУ прорваться в несколько регионов России

    Ученые создадут сумку из кожи динозавра возрастом 66 миллионов лет

    Временный поверенный в делах США прибыла на Украину

    На Украине подтвердили приближение российских войск к Днепропетровской области

    Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина

    Раскрыта тайна австрийской мумии

    Собянин рассказал о темпах роста экономики Москвы

    Юбилейный парад в честь легендарного велосипедиста пройдет в Астрахани

    Российский самолет прервал посадку из-за лисы на взлетной полосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости