США вновь потребовали от Греции передать Украине системы ПВО Patriot

США вновь потребовали от Греции передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, об этом сообщила газета «Катимерини».

Отмечается, что Вашингтон на двух разных уровнях попросил Афины перебросить на украинскую территорию дивизион, который ранее был направлен в Саудовскую Аравию, объясняя это тем, что ответственность за оборонные возможности Киева теперь ложится на европейские страны.

«Разумеется, Афины, строящие собственный многоуровневый зенитный купол, не могут отказаться от столь ценной системы вооружения», — отмечает издание.

Также США настаивают, чтобы греческий фрегат принял участие в американской операции против хуситов в Аденском заливе, и на это, по словам журналистов, будет сложнее дать отрицательный ответ, поскольку миссия защищает в том числе интересы коммерческого судоходства, составляющего важнейшую часть греческой экономики.

25 апреля прошлого года греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не направят Украине ракеты Patriot и С-300. Он объяснил, что данное вооружене имеет решающее значение для защиты самой Греции.

В мае 2024 года стало известно, что Греция передала эти установки Саудовской Аравии. Власти объяснили это тем, что Украина не может дать гарантий по возвращению переданного вооружения.