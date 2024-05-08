Греция объяснила передачу ЗРК Patriot Саудовской Аравии вместо Украины

Премьер Греции Мицотакис: Украина не может дать гарантий по возвращению оружия

Украина не может дать гарантий по возвращению переданного оружия, поэтому Греция поставила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Саудовской Аравии, а не Киеву. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, его слова передает портал Protothema.gr.

В частности, политик указал на то, что Афины хотят наращивать военное сотрудничество с Эр-Риядом из-за «геополитического интереса» к региону Ближнего Востока. Однако на аналогичный вопрос журналиста об Украине премьер Греции ответил отрицательно.

«Греция отправила фрегат в Красное море, потому что мы заинтересованы в свободе судоходства [в регионе] по вполне понятным причинам. Кроме того, батарея Patriot из Саудовской Аравии может вернуться в Грецию в течение нескольких дней, а если вы передаете батарею Украине, то ее не отправляют для того, чтобы она вернулась. Поэтому для нас не стоит вопрос об отправке Patriot и С-300», — отметил Мицотакис.

25 апреля Мицотакис заявил, что Афины не направят Украине ракеты Patriot и С-300. Он объяснил, что данные вооружения имеют решающее значение для защиты самой Греции.