Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:35, 7 мая 2025Забота о себе

Названы способы облегчить симптомы аллергии на пыльцу

Metro: Облегчить аллергию на пыльцу помогут закрытые окна и чистка жалюзи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы избежать обострения сезонной аллергии, лучше держать окна и двери закрытыми, говорит фармаколог Адам Поусон. Способы облегчить симптомы аллергии он и другие эксперты назвали в беседе с Metro.

«Если вам все же нужно открыть окна, попробуйте сделать это на ночь, когда уровень пыльцы намного ниже, и снова закрыть их, как только проснетесь», — отметил Поусон. Специалистка по жалюзи Хелен О'Коннор, в свою очередь, напомнила, что шторы важно содержать в чистоте, чтобы снизить риск обострения аллергии. «В идеале вам следует чистить жалюзи раз в месяц, чтобы избавиться от пыли или пыльцы, которые могут оставаться на поверхности. Если у вас рулонные или римские шторы, просто слегка протирайте их и пылесосьте раз в месяц», — добавила она.

Дерматолог Миа Мосли-Смит напомнила, что важно также убирать пыльцу с одежды и кожи. «Если вы пользуетесь косметикой или SPF, следует дважды очищать кожу: сначала мицеллярной водой, чтобы удалить большую часть макияжа и SPF с кожи, а после нанести мягкий гель для умывания, чтобы полностью очистить поры от грязи», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023

Ранее сообщалось, что концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз. Как рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина, в этом году сезон протекает с серьезными обострениями у тех, кто не успел пройти лечение от аллергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    В России замедлился рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости