Названы способы облегчить симптомы аллергии на пыльцу

Metro: Облегчить аллергию на пыльцу помогут закрытые окна и чистка жалюзи

Чтобы избежать обострения сезонной аллергии, лучше держать окна и двери закрытыми, говорит фармаколог Адам Поусон. Способы облегчить симптомы аллергии он и другие эксперты назвали в беседе с Metro.

«Если вам все же нужно открыть окна, попробуйте сделать это на ночь, когда уровень пыльцы намного ниже, и снова закрыть их, как только проснетесь», — отметил Поусон. Специалистка по жалюзи Хелен О'Коннор, в свою очередь, напомнила, что шторы важно содержать в чистоте, чтобы снизить риск обострения аллергии. «В идеале вам следует чистить жалюзи раз в месяц, чтобы избавиться от пыли или пыльцы, которые могут оставаться на поверхности. Если у вас рулонные или римские шторы, просто слегка протирайте их и пылесосьте раз в месяц», — добавила она.

Дерматолог Миа Мосли-Смит напомнила, что важно также убирать пыльцу с одежды и кожи. «Если вы пользуетесь косметикой или SPF, следует дважды очищать кожу: сначала мицеллярной водой, чтобы удалить большую часть макияжа и SPF с кожи, а после нанести мягкий гель для умывания, чтобы полностью очистить поры от грязи», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз. Как рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина, в этом году сезон протекает с серьезными обострениями у тех, кто не успел пройти лечение от аллергии.