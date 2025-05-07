Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту на семь часов

Shot: Николай Басков застрял в самолете в аэропорту Пулково

Народный артист России Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту Пулково на семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что рейс артиста прилетел в Санкт-Петербург из Иркутска. «Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолеты», — объяснил Басков.

В аналогичном положении оказались и пассажиры рейса Омск — Санкт-Петербург. Они не могут покинуть борт более двух часов. При это уточняется, что Пулково как запасной аэропорт принял десятки самолетов из других городов 6 и 7 мая.