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11:31, 7 мая 2025Путешествия

Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту на семь часов

Shot: Николай Басков застрял в самолете в аэропорту Пулково
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Народный артист России Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту Пулково на семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что рейс артиста прилетел в Санкт-Петербург из Иркутска. «Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолеты», — объяснил Басков.

В аналогичном положении оказались и пассажиры рейса Омск — Санкт-Петербург. Они не могут покинуть борт более двух часов. При это уточняется, что Пулково как запасной аэропорт принял десятки самолетов из других городов 6 и 7 мая.

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