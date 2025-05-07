Новый канцлер Германии выступил с призывом к Европе

Мерц: Страны ЕС должны увеличить расходы на оборону и поддержать Украину

Страны Европейского союза (ЕС) должны увеличить расходы на оборону. С таким призывом выступил новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Париж, передает Reuters.

«Только так мы сможем постепенно ликвидировать наши пробелы в военном потенциале и коллективно поддержать Украину», — отметил Мерц.

Заявление было сделано канцлером в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит в Париж стал для Мерца первой зарубежной поездкой с тех пор, как он вступил в должность канцлера.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что 8 мая он намерен созвониться с президентом США Дональдом Трампом.