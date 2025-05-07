Новый канцлер Германии захотел созвониться с Трампом

Канцлер Германии Мерц заявил, что созвонится с Трампом 8 мая

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в четверг, 8 мая, созвонится с президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением новый глава немецкого правительства выступил в интервью телеканалу ZDF.

«Мы пока не знакомы лично. Мы познакомимся самое позднее на саммите НАТО в Гааге в июне, возможно, и раньше», — пояснил бундесканцлер.

Мерц подчеркнул, что будет выступать от лица всех европейцев, которым «есть что предложить» Вашингтону.

Ранее Мерц призвал администрацию Трампа отказаться от критики внутренней политики Германии. Таким образом он отреагировал на критику со стороны госсекретаря Марко Рубио в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией.