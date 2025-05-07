Обстановку в Курской области после наступления ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не пройдут в Курскую область, но будут пакостить

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вторгнуться в Курскую область, однако пройти на российскую территорию они не смогут, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что утром 7 мая ВСУ начали новую волну наступления на населенный пункт Теткино в Курской области. Ответным огнем их встретил ивановский десант и разведчики.

Дандыкин рассказал, что в настоящее время украинские военные применяют большое количество беспилотников и направляют ДРГ, чтобы прорваться в Курскую область. За время оккупации эта местность стала для них хорошо знакомой, однако Вооруженные силы России не допустят прорыва противника, подчеркнул он.

«Нет, не пройдут, но будут пакостить, устраивать теракты, разбрасывать всякие «колокольчики» с летательных аппаратов и стрелять кассетными боеприпасами», — предупредил Дандыкин.

Военный эксперт также посоветовал критически воспринимать любую информацию о боевых действиях, поскольку противник усилил дезинформацию. По его словам, любой незначительный успех Украина сейчас пытается раскрутить до «космических высот».

Ранее в сети появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ у «зубов дракона» на границе Курской области. На кадрах видны удары по инженерной машине разграждения украинских военных у бетонных заградительных конструкций, а затем по боевой бронированной машине.