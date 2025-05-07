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07:44, 7 мая 2025Россия

Уничтожение бронетехники ВСУ у «зубов дракона» на границе Курской области попало на видео

Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ у границы Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской области у бетонных заградительных конструкций «зубы дракона». Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах видны удары по инженерной машине разграждения украинских военных у «зубов дракона», а затем по боевой бронированной машине. После ударов по технике из нее начинает валить дым.

«Затем враг на инженерной машине разграждения и БМП снова пытался прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

С 5 мая ситуация на границе Курской области с Украиной обострилось, сообщалось о многократных попытках прорыва границы со стороны ВСУ. 6 мая появились данные о подступлении к границе грузовых колонн противника, а также о новых атаках пехоты. В Кремле вопрос о ситуации в приграничье переадресовали в Минобороны — ведомство ситуацию пока официально не комментировало.

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