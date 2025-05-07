Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 7 мая 2025Силовые структуры

Обвиненной в мошенничестве экс-главе района российского региона запросили пять лет колонии

Прокурор запросил 5 лет колонии для экс-главы района Новосибирской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Гособвинитель во время прений запросил для экс-главы Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой пять лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества и в превышении должностных полномочий. По делу проходит и ее муж, ему также вменяют два эпизода мошенничества и просят приговорить его к четырем годам колонии. Супруги не признают вину.

По версии следствия, Некрасова устроила мужа на работу в одну из муниципальных организаций, однако он трудовую деятельность не вел, а зарплату получал. Также Некрасова знала, что строительство канализационных очистных сооружений в рабочем поселке Сузун велось с нарушениями, но никаких мер не приняла. Результатом стало разрушение здания и причиненный ущерб бюджету региона на сумму более семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест имущества экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

    Стали известны размеры майских скидок на новые автомобили

    В Индии назвали Пакистан убежищем террористов

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

    Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

    В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

    Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

    Елена Летучая в трусах залезла на коня

    В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости