Обвиненной в мошенничестве экс-главе района российского региона запросили пять лет колонии

Прокурор запросил 5 лет колонии для экс-главы района Новосибирской области

Гособвинитель во время прений запросил для экс-главы Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой пять лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества и в превышении должностных полномочий. По делу проходит и ее муж, ему также вменяют два эпизода мошенничества и просят приговорить его к четырем годам колонии. Супруги не признают вину.

По версии следствия, Некрасова устроила мужа на работу в одну из муниципальных организаций, однако он трудовую деятельность не вел, а зарплату получал. Также Некрасова знала, что строительство канализационных очистных сооружений в рабочем поселке Сузун велось с нарушениями, но никаких мер не приняла. Результатом стало разрушение здания и причиненный ущерб бюджету региона на сумму более семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест имущества экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.