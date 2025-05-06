Суд продлил арест имущества бывшего замгубернатора российского региона

Суд продлил арест имущества экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева

Суд продлил арест имущества экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщает РАПСИ.

Ему предъявлено обвинение по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

По данным агентства, Железнодорожный суд Ростова-на-Дону продлил арест имущества бывшего заместителя губернатора региона Кушнарева до 3 октября 2025 года. У него арестованы нежилые помещения, здания, земельные участки и автомобиль Audi.

В ноябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали замгубернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. После этого он покинул должность заместителя губернатора. Кушнарев и его заместитель по Минтрансу Дмитрий Мамелко попались со взяткой на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что стоимость арестованной недвижимости экс-замгубернатора Ростовской области оценили.