Стоимость арестованной недвижимости экс-замгубернатора Ростовской области оценили

ТАСС: Стоимость арестованных активов семьи Кушнарева превышает 276,5 млн руб.

Общая стоимость арестованных активов семьи бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева превышает 276,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Под ограничения подпала недвижимость чиновника, в том числе квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве и земельные участки. Среди других арестованных активов называют автомобиль Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, а также итальянское охотничье ружье Benelli модели Raffaello.

По данным следствия, экс-замгубернатора намеревался получить 100 миллионов рублей от подрядчика — это три процента от стоимости контракта. При получении первого транша в размере 27 миллионов рублей Кушнарева задержали в ноябре 2024 года. Также ему вменяется незаконное приобретение огнестрельного пистолета марки «Кольт» и патронов к нему.