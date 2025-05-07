Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

Телезвезда Ким Кардашьян обругала охранника за неловкость на Met Gala

Телезвезда Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala. Неожиданный момент, запечатленный на камеру, был опубликован в TikTok.

44-летняя предпринимательница предстала в черном комплекте из крокодиловой кожи Chrome Hearts, дополненном ниткой жемчуга на бедрах.

При этом на кадрах видно, как охранник неосторожно ступил на шлейф звезды, чем разгневал ее. Так, Кардашьян пошатнулась и сердито отчитала мужчину. Однако что именно сказала ему знаменитость — неизвестно.

Очередной бал Met Gala, призванный в 2025 году в Нью-Йорке прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века, завершился.

Ранее в мае рэперша Карди Би в наряде с глубоким декольте стала гостьей Met Gala. 32-летняя рэперша осталась верной дресс-коду выставки Superfine: Tailoring Black Style и появилась на публике в брючном костюме Burberry.