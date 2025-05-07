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15:27, 7 мая 2025Ценности

Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

Телезвезда Ким Кардашьян обругала охранника за неловкость на Met Gala
Екатерина Ештокина

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Телезвезда Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala. Неожиданный момент, запечатленный на камеру, был опубликован в TikTok.

44-летняя предпринимательница предстала в черном комплекте из крокодиловой кожи Chrome Hearts, дополненном ниткой жемчуга на бедрах.

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При этом на кадрах видно, как охранник неосторожно ступил на шлейф звезды, чем разгневал ее. Так, Кардашьян пошатнулась и сердито отчитала мужчину. Однако что именно сказала ему знаменитость — неизвестно.

Очередной бал Met Gala, призванный в 2025 году в Нью-Йорке прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века, завершился.

Ранее в мае рэперша Карди Би в наряде с глубоким декольте стала гостьей Met Gala. 32-летняя рэперша осталась верной дресс-коду выставки Superfine: Tailoring Black Style и появилась на публике в брючном костюме Burberry.

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