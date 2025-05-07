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16:29, 7 мая 2025Силовые структуры

Отбывающий пожизненный срок засудил ФСИН России из-за разлуки с дочерью

Убийца из Кургана отсудил у ФСИН 30 тыс. руб. за невозможность свиданий с родней
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россиянин, отбывающий пожизненный срок за жестокие преступления, засудил ФСИН России за отправку его в отдаленную колонию, куда не могли приезжать к нему на свидания родственники. Об этом сообщает URA.RU.

Житель города Шумиха Курганской области расправился в 2004 году с двумя жертвами и получил максимальный срок. Его в 2008 году этапировали в колонию особого режима «Полярная сова» в ямальском поселке Харп. Он несколько раз подавал прошения о переводе в колонии поближе к Курганской области, чтобы его могли навещать дочь и тетя, однако получал отказ. В конце 2023 года заключенного перевели в колонию «Белый лебедь» в городе Соликамске Пермского края.

Тем не менее мужчина подал иск к ФСИН, требуя компенсацию морального вреда за многочисленные отказы и разлуку с родней. Суд встал на его сторону и обязал ФСИН выплатить ему 30 тысяч рублей. Ведомство обжаловало это решение.

Ранее сообщалось, что жена лидера существовавшей 20 лет организованной преступной группировки «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа потребовала его перевода ближе к дому.

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