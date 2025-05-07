Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 7 мая 2025Мир

Пакистанские военные подтвердили сбитие двух самолетов ВВС Индии

CNN: Представитель армии Пакистана подтвердил сбитие 2 самолетов ВВС Индии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Представитель армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри в беседе с телеканалом CNN подтвердил сообщения о двух сбитых самолетах военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

«Есть подтвержденные данные о том, что два самолета индийских ВВС уже были сбиты. Есть и другие сообщения о многочисленных повреждениях, нанесенных пакистанскими силами, как на земле, так и в воздухе. Но я могу подтвердить вам, что было сбито по крайней мере два самолета индийских ВВС», — сказал Чаудхри.

Ранее телеканал Samaa TV со ссылкой на неназванного представителя армии Пакистана сообщил о двух сбитых самолетах ВВС Индии. Утверждалось, что истребитель Rafale ВВС Индии был сбит недалеко от Ахмадпур-Ист в Бахавалпуре после того, как он «нарушил воздушное пространство Пакистана». Официального подтверждения на тот момент не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    Популярная модель оголила грудь на афтепати Met Gala

    Российские самолеты начали разворачиваться из-за закрытия неба над Пакистаном

    Минобороны Индии раскрыло причину проведения операции «Синдур»

    Украинцы при поддержке спонсоров попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

    «Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

    Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

    Трамп жестко высказался насчет ударов между Индией и Пакистаном

    Неизвестный хищник напал на 17 жителей деревни

    В Пакистане сообщили о сбитии двух самолетов ВВС Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости