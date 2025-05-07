Пакистанские военные подтвердили сбитие двух самолетов ВВС Индии

CNN: Представитель армии Пакистана подтвердил сбитие 2 самолетов ВВС Индии

Представитель армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри в беседе с телеканалом CNN подтвердил сообщения о двух сбитых самолетах военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

«Есть подтвержденные данные о том, что два самолета индийских ВВС уже были сбиты. Есть и другие сообщения о многочисленных повреждениях, нанесенных пакистанскими силами, как на земле, так и в воздухе. Но я могу подтвердить вам, что было сбито по крайней мере два самолета индийских ВВС», — сказал Чаудхри.

Ранее телеканал Samaa TV со ссылкой на неназванного представителя армии Пакистана сообщил о двух сбитых самолетах ВВС Индии. Утверждалось, что истребитель Rafale ВВС Индии был сбит недалеко от Ахмадпур-Ист в Бахавалпуре после того, как он «нарушил воздушное пространство Пакистана». Официального подтверждения на тот момент не было.