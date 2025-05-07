В Пакистане сообщили о сбитии двух самолетов ВВС Индии

Samaa TV: ПВО Пакистана сбило 2 самолета ВВС Индии

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Пакистана сбили два самолета военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Об этом сообщил телеканал Samaa TV.

По информации источников телеканала, истребитель Rafale ВВС Индии был сбит недалеко от Ахмадпур-Ист в Бахавалпуре после того, как он «нарушил воздушное пространство Пакистана». Официального подтверждения этих сведений в данный момент нет.

«Это знаменует собой существенную эскалацию конфликта, поскольку обе страны являются ядерными державами, что вызывает тревогу по поводу региональной стабильности», — подчеркивает Samaa TV.

Вечером 6 мая стало известно, что армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован.

Позднее Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. Министр обороны страны Хаваджа Асиф назвал индийскую атаку трусливым поступком.