SAMAA TV: Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии

Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. Об этом сообщает местное SAMAA TV со ссылкой на источники.

Министр обороны Хаваджа Асиф назвал индийскую атаку трусливым поступком.

Ранее сообщалось, что армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана и надеется на мирное разрешение конфликта между странами.