Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 7 мая 2025Бывший СССР

Пашинян заявил о желании развивать отношения с Россией

Пашинян: Армения собирается углублять отношения с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ереван не хочет выстраивать отношения с Западом в ущерб связям с Москвой. О желании развивать отношения с Россией заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале армянского парламента.

«[Наша внешняя] политика не предусматривает выстраивания отношений с одними за счет других. Тем более она не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений [с Москвой]», — заявил глава правительства Армении.

Он добавил, что Ереван проводит сбалансированную внешнюю политику, а его участие в параде Победы в Москве не повредит интересам Армении.

В ходе выступления Пашинян также подтвердил участие в российских праздничных мероприятиях в честь 9 Мая. О визите Пашиняна стало известно в середине марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Медведев обсудил с президентом Кубы борьбу с неоколониализмом

    Стало известно последствие взятия Липового в ДНР российскими войсками

    Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма

    Пытавшегося отравить работников оборонного завода по заданию Киева оставили под стражей

    На российском ТВ стартует уникальное шоу «Гладиаторы». Ради чего обычные люди сразятся с титулованными спортсменами?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости