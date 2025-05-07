Пашинян заявил о желании развивать отношения с Россией

Пашинян: Армения собирается углублять отношения с Россией

Ереван не хочет выстраивать отношения с Западом в ущерб связям с Москвой. О желании развивать отношения с Россией заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале армянского парламента.

«[Наша внешняя] политика не предусматривает выстраивания отношений с одними за счет других. Тем более она не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений [с Москвой]», — заявил глава правительства Армении.

Он добавил, что Ереван проводит сбалансированную внешнюю политику, а его участие в параде Победы в Москве не повредит интересам Армении.

В ходе выступления Пашинян также подтвердил участие в российских праздничных мероприятиях в честь 9 Мая. О визите Пашиняна стало известно в середине марта.