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15:41, 7 мая 2025Бывший СССР

Премьер Армении подтвердил участие в параде Победы в Москве 9 Мая

Пашинян подтвердил свое участие в параде Победы в Москве 9 Мая
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никола Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве. Об этом он сообщил журналистам в парламенте, трансляция опубликована на Youtube-канале Национального собрания Армении.

«Да, да, буду», — заявил он в ответ на вопрос журналиста.

Заявление Пашиняна прозвучало на фоне сообщений о готовящемся импичменте премьеру. 6 мая глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил о готовности начать процесс отставки Пашиняна. Для выражения недоверия главе правительства и инициирования импичмента необходимо, чтобы не менее 54 из 107 депутатов проголосовали за это решение.

О визите Пашиняна стало известно в середине марта. Об этом сообщила пресс-служба президента России Владимира Путина после его телефонного разговора с главой Армении.

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