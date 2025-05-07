Перешедший на сторону России боец Арчи рассказал об эвакуации стариков

Перешедший на сторону России боец с позывным Арчи из российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об эвакуации стариков из обстреливаемых городов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ВСУ он попал в ходе мобилизации. В начале этого года он перешел на сторону Российской армии.

После этого он начал заниматься эвакуацией гражданского населения с линии фронта. «В большинстве случаев это уже старики, которые не хотят покидать свой дом, но они остаются и говорят, у нас тут вся жизнь прошла».

Он также отметил, что многие пожилые люди отказываются уходить даже несмотря на постоянные обстрелы.

Ранее сообщалось, что операторы дронов ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра Донецкой народной республики. Причина, по словам российского бойца с позывным Миссионер, в том, что они являются свидетелями их преступлений.