РИА Новости: ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра как свидетелей их преступлений

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют беженцев из Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР), так как те являются свидетелями их преступлений. Об этом рассказал российский боец с позывным Миссионер в беседе с РИА Новости.

«Противник всячески пытается уничтожить мирных, опасаясь, что они поделятся информацией о каких-либо злодеяниях, которые противник делает, находясь с мирными жителями. Люди же по какой-то причине переходят линию соприкосновения и идут к нам, а не отходят с противником», — раскрыл причину Миссионер.

Боец отметил, что из-за атак ВСУ эвакуация мирных жителей из города осложняется. Он добавил, что украинские военные бьют по беженцам не только FPV-дронами, но и артиллерией.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что армия России направила дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе. Он отметил, что дополнительные силы позволят получить стратегическое преимущество над противником.