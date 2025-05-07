Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют беженцев из Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР), так как те являются свидетелями их преступлений. Об этом рассказал российский боец с позывным Миссионер в беседе с РИА Новости.
«Противник всячески пытается уничтожить мирных, опасаясь, что они поделятся информацией о каких-либо злодеяниях, которые противник делает, находясь с мирными жителями. Люди же по какой-то причине переходят линию соприкосновения и идут к нам, а не отходят с противником», — раскрыл причину Миссионер.
Боец отметил, что из-за атак ВСУ эвакуация мирных жителей из города осложняется. Он добавил, что украинские военные бьют по беженцам не только FPV-дронами, но и артиллерией.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что армия России направила дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе. Он отметил, что дополнительные силы позволят получить стратегическое преимущество над противником.