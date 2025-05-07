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06:54, 7 мая 2025Бывший СССР

Причину атак беженцев со стороны ВСУ раскрыли

РИА Новости: ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра как свидетелей их преступлений
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют беженцев из Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР), так как те являются свидетелями их преступлений. Об этом рассказал российский боец с позывным Миссионер в беседе с РИА Новости.

«Противник всячески пытается уничтожить мирных, опасаясь, что они поделятся информацией о каких-либо злодеяниях, которые противник делает, находясь с мирными жителями. Люди же по какой-то причине переходят линию соприкосновения и идут к нам, а не отходят с противником», — раскрыл причину Миссионер.

Боец отметил, что из-за атак ВСУ эвакуация мирных жителей из города осложняется. Он добавил, что украинские военные бьют по беженцам не только FPV-дронами, но и артиллерией.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что армия России направила дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе. Он отметил, что дополнительные силы позволят получить стратегическое преимущество над противником.

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