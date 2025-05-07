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10:09, 7 мая 2025Ценности

Певица Люся Чеботина снялась в топе от бикини

Российская певица Люся Чеботина снялась в черном топе от бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница позировала на размещенном кадре, стоя в номере отеля у открытого панорамного окна с видом на море. Она предстала перед камерой в черном наряде, который включал в себя топ от бикини с обернутыми вокруг туловища завязками и широкие брюки.

Также артистка уложила волосы в конский хвост и дополнила образ солнцезащитными очками и серьгами-пусетами.

Ранее в мае Люся Чеботина прокомментировала слухи, что скандалит с коллегами.

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