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14:01, 5 мая 2025Культура

Люся Чеботина оправдалась за сложный характер

Люся Чеботина заявила, что ее называют скандальной из-за неудобного поведения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Люся Чеботина прокомментировала слухи о том, что она скандалит с коллегами. Слова артистки приводит Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что артистка не считает себя зачинщицей конфликтов. «Когда я веду себя неудобно, сразу рождаются слухи, что я скандальная и сложная. Никто не вспоминает, сколько раз я спокойно переносила неудобства: например, спала по часу в сутки, а потом шла на съемки, чтобы не нарушать договоренности», — сказала исполнительница.

Чеботина указала на то, люди не признаются, что она отказала им «не просто так», а потому что они не соблюли условия, или из-за того, что у нее самолет и гастроли. «Я всегда оказываюсь виноватой», — добавила она.

Ранее Люся Чеботина пожаловалась на травлю со стороны пользователей интернета.

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