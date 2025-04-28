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13:52, 28 апреля 2025Культура

Люся Чеботина пожаловалась на травлю в интернете

Люся Чеботина пожаловалась, что ей приписывают романы со взрослыми мужчинами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Люся Чеботина пожаловалась на травлю со стороны пользователей интернета. Ее слова приводит Super.ru.

По словам исполнительницы, заходя в соцсети, она каждый раз обнаруживает новые слухи о себе. «Буллят периодически за такие вещи... Я даже подумать не могла, что кто-то может считать, что это правда. Приписывают, если тактично сказать, романы со взрослыми мужчинами, придумывают мне новые профессии, выкручивают информацию действительно совершенно с другой стороны», — заявила артистка.

Певица также пожелала тем, кто распространяет недостоверную информацию о ней, быть счастливыми.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что однажды провалилась между поездом и платформой в метро.

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