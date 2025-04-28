Люся Чеботина пожаловалась на травлю в интернете

Люся Чеботина пожаловалась, что ей приписывают романы со взрослыми мужчинами

Певица Люся Чеботина пожаловалась на травлю со стороны пользователей интернета. Ее слова приводит Super.ru.

По словам исполнительницы, заходя в соцсети, она каждый раз обнаруживает новые слухи о себе. «Буллят периодически за такие вещи... Я даже подумать не могла, что кто-то может считать, что это правда. Приписывают, если тактично сказать, романы со взрослыми мужчинами, придумывают мне новые профессии, выкручивают информацию действительно совершенно с другой стороны», — заявила артистка.

Певица также пожелала тем, кто распространяет недостоверную информацию о ней, быть счастливыми.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что однажды провалилась между поездом и платформой в метро.