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14:36, 28 февраля 2025Культура

Люся Чеботина провалилась в метро

Люся Чеботина рассказала, что провалилась между поездом и платформой в метро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певица Люся Чеботина рассказала, что однажды провалилась между поездом и платформой в метро. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Это был час пик, и меня вытолкнули из метро. У меня нога провалилась по колено между вагоном и платформой», — сказала певица, добавив, что «с трудом ее выдернула». Она подчеркнула, что в тот момент ей помогла мать.

Ранее Чеботина разозлилась из-за сравнений ее образа со сценическим костюмом американской исполнительницы Тейлор Свифт. Певица репостнула видео одного из аккаунтов о поп-культуре, в котором сравниваются наряды двух артисток.

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