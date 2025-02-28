Люся Чеботина провалилась в метро

Люся Чеботина рассказала, что провалилась между поездом и платформой в метро

Певица Люся Чеботина рассказала, что однажды провалилась между поездом и платформой в метро. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Это был час пик, и меня вытолкнули из метро. У меня нога провалилась по колено между вагоном и платформой», — сказала певица, добавив, что «с трудом ее выдернула». Она подчеркнула, что в тот момент ей помогла мать.

Ранее Чеботина разозлилась из-за сравнений ее образа со сценическим костюмом американской исполнительницы Тейлор Свифт. Певица репостнула видео одного из аккаунтов о поп-культуре, в котором сравниваются наряды двух артисток.