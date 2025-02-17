Люся Чеботина разозлилась из-за сравнений с Тейлор Свифт

Люся Чеботина разозлилась из-за обвинений в повторении образа Тейлор Свифт

Певица Люся Чеботина разозлилась из-за сравнений ее образа со сценическим костюмом американской исполнительницы Тейлор Свифт. Об этом она заявила на своей станице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица репостнула видео одного из аккаунтов о поп-культуре, в котором сравниваются наряды двух артисток. На кадрах Чеботина и Свифт выступают в блестящих светлых костюмах и двигаются похожим образом. «Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред», — написала исполнительница.

Она отметила, что за долгие годы существования поп-индустрии «такого рода платья у кого только не встречались». «Еще сама Тина Тернер выступала в аналогичном наряде», — добавила Чеботина.

Ранее сообщалось, что победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов обратился в суд и потребовал 1,7 миллиона рублей от Люси Чеботиной.