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13:00, 11 февраля 2025Культура

Иллюзионист потребовал от Люси Чеботиной почти два миллиона рублей через суд

Mash: Иллюзионист Наумов через суд потребовал от Чеботиной 1,7 миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов обратился в суд и потребовал 1,7 миллиона рублей от российской певицы Люси Чеботиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подробности разбирательства артистов неизвестны. Так, директор исполнительницы заявила, что они не знают, какие претензии могут быть у фокусника. «Заявление принял к производству Арбитражный суд Москвы 7 февраля. Предварительное заседание по иску назначено на 24 марта», — пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Ранее Люся Чеботина заявила о планах выйти замуж в 2025 году.

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