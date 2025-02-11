Иллюзионист потребовал от Люси Чеботиной почти два миллиона рублей через суд

Mash: Иллюзионист Наумов через суд потребовал от Чеботиной 1,7 миллиона рублей

Победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов обратился в суд и потребовал 1,7 миллиона рублей от российской певицы Люси Чеботиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подробности разбирательства артистов неизвестны. Так, директор исполнительницы заявила, что они не знают, какие претензии могут быть у фокусника. «Заявление принял к производству Арбитражный суд Москвы 7 февраля. Предварительное заседание по иску назначено на 24 марта», — пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Ранее Люся Чеботина заявила о планах выйти замуж в 2025 году.