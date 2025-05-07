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02:30, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Полуголый мужчина ворвался в прямой эфир телеканала и прервал его криками

The Sun: Полуголый мужчина накричал на женщину в прямом эфире «Би-би-си»
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: The Sun

Полуголый мужчина ворвался в прямой эфир телеканала «Би-би-си» и прервал его криками. На это обратило внимание издание The Sun.

Инцидент произошел во время прямого включения из парка Клифтон Даун в Бристоле. В прямом эфире показали, как разъяренный мужчина в расстегнутой рубашке, живущий в переоборудованном фургоне прямо в парке, вступил в словесную перепалку с местной жительницей.

Женщина сказала мужчине, что он не должен жить на территории парка. «Почему я не должен? Какое это имеет к тебе отношение?» — в ярости прокричал в ответ мужчина.

Издание отмечает, что местные жители часто жалуются на людей, живущих в окрестностях Бристоля в автодомах и фургонах. По их словам, жители домов на колесах нарушают общественный порядок, а также загрязняют природу, сбрасывая отходы в канализацию и на землю.

Ранее сообщалось, что ведущая шоу BBC Breakfast Нага Манчетти чуть не упала во время прямого эфира шоу. Во время утреннего выпуска Манчетти внезапно почувствовала слабость и едва не упала с дивана.

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