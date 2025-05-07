Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма

Посол Боцан-Харченко: запрет Вучичу посетить Москву — проявление неонацизма

Запрет президенту Сербии Александру Вучичу посетить Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является проявлением неонацизма со стороны Запада. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

«Запрет человеку участвовать в празднованиях в честь Победы может трактоваться только как неонацизм», — отметил дипломат.

Посол также подчеркнул, что визит Вучича в Москву станет подтверждением общей позиции России и Сербии относительно истории, Дня Победы и недопустимости возвеличивания нацизма, а также будет способствовать развитию отношений двух стран.

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что участие ЕС в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными, о чем Брюссель «дал ясно понять».