Появились подробности о перепутанных ритуальщиками телах в российском морге

В Башкирии ритуальщики перепутали тела участника СВО и ветерана Афганской войны

В Башкирии ритуальщики в морге перепутали тела участника специальной военной операции (СВО) на Украине и ветерана Афганской войны. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Одну из семей в российском регионе вынудили похоронить не своего родственника.

По данным Baza, 43-летний мужчина ушел добровольцем на спецоперацию, спустя некоторое время он получил ранение и вернулся к себе в город Октябрьский. В начале мая россиянин перестал выходить на связь. Родные заподозрили неладное — выяснилось, что мужчины не стало. Семья вызвала полицию и медиков, труп забрали в морг в город Туймазы.

Затем в морге близким отказались показывать усопшего, мотивируя это тем, что тело сильно разложилось. Кроме того, жителям Башкирии предложили заказать гроб на мужчину ростом 186 сантиметров. Хотя их родственник был ниже — 174 сантиметра.

Сестра бойца СВО отметила, что в день похорон им отдали тело в непрозрачном мешке — оно было слишком большим. Тогда женщина поняла, что это не ее брат. Тем не менее погребение было проведено.

Примерно в то же время другая семья забрала из морга тело своего родственника, ветерана Афганской войны. Во время прощания родные заметили на трупе татуировку, которой у него не было. Хоронить незнакомца не стали и отправили его обратно в морг.

Ритуальщики признали свою ошибку. Они предложили оплатить все расходы по перезахоронению военных.

Ранее сообщалось, что участника СВО дважды похоронили в разных городах из-за одной ошибки.