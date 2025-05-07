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18:49, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Предчувствующий скорую кончину 98-летний ведущий сделал заявление

The Mirror: 98-летний Давид Аттенборо призвал спасти моря и океаны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дэвид Аттенборо

Дэвид Аттенборо. Фото: Stephen Lock / Reuters

98-летний британский телеведущий и журналист-натуралист Давид Аттенборо, которому 8 мая исполнится 99 лет, выступил с заявлением в одном из своих недавних документальных фильмов. На это обратило внимание издание The Mirror.

Телеведущий отметил, что предчувствует свою скорую кончину, однако за долгие годы жизни смог осознать, что является самым важным на планете, и призвал обратить внимание на экологическую обстановку.

«Теперь, когда я приближаюсь к концу своей жизни, знаю, что все наоборот. Прожив почти сто лет на этой планете, я теперь понимаю, что самое важное место на Земле находится не на суше, а в море. Если мы спасем море, мы спасем наш мир», — заявил Аттенборо.

Также телеведущий заявил, что у человечества остается мало времени на спасение водоемов. Он добавил, что, по его мнению, запрет на рыбалку поможет восстановить экосистему океанов.

Ранее 82-летний радиоведущий Тони Блэкберн назвал две привычки для поддержания здоровья. По словам Блэкберна, в этом ему помогает отсутствие спорта и вегетарианская диета.

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