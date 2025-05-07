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18:36, 7 мая 2025Россия

Путин призвал россиян изучать уроки Великой Отечественной войны

Путин: Россияне должны глубоко изучать уроки Великой Отечественной войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россияне должны глубоко изучать уроки Великой Отечественной войны и твердо отстаивать правду о ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

С такими словами он обратился к читателям сборника «К 80-летию Великой Победы».

«Мы должны твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, глубоко изучать ее уроки. Это принципиально важно для обеспечения национальной безопасности страны, эффективного выстраивания приоритетов внешней и внутренней политики уже на современном этапе, в XXI веке», — говорится в телеграмме.

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