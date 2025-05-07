Путин призвал россиян изучать уроки Великой Отечественной войны

Путин: Россияне должны глубоко изучать уроки Великой Отечественной войны

Россияне должны глубоко изучать уроки Великой Отечественной войны и твердо отстаивать правду о ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

С такими словами он обратился к читателям сборника «К 80-летию Великой Победы».

«Мы должны твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, глубоко изучать ее уроки. Это принципиально важно для обеспечения национальной безопасности страны, эффективного выстраивания приоритетов внешней и внутренней политики уже на современном этапе, в XXI веке», — говорится в телеграмме.