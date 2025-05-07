Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

Президент России Путин: Прошедшие подготовку в Чечне бойцы воюют блестяще

Прошедшие подготовку в Чечне российские бойцы воюют блестяще. Так об успехах военных, отправившихся на специальную военную операцию (СВО) из этого региона, высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Такое заявление российский лидер сделал во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Путин подчеркнул, что глава Генштаба Вооруженных сил России регулярно докладывает ему о ходе боевых действий и в положительном ключе упоминает и чеченский спецназ «Ахмат».