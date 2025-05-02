Апти Алаудинов рассказал о возвращении в строй раненных в Курской области солдат

Командир «Ахмата» Алаудинов: Раненные в Курской области бойцы возвращаются

В строй возвращаются российские бойцы, раненные во время операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«Ребята, которые принимали участие непосредственно в операции "Поток", действительно часть из них все еще находится на лечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше. Часть из них уже потихоньку возвращается в строй», — рассказал офицер.

Ранее медик с позывным Совесть рассказал, что российские военные испытывали гипоксию в газовой трубе во время операции «Поток», так как в там концентрация кислорода была очень низкой.