Медик рассказал об испытавших гипоксию во время операции «Поток» российских бойцах

ТАСС: Бойцы ВС России испытывали гипоксию при проникновении в Суджу по трубам

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России испытывали гипоксию в трубе во время операции «Поток» по прорыву в тыл противника в Судже по трубам. Об этом заявил рассказал медик передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным Совесть, его цитирует ТАСС.

«А вот в этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же еще гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось», — сказал медик.

По его словам, штурмовики в трубе испытывали такие же ощущения, которые испытывают альпинисты на горных вершинах. Это было связано с тем, что в трубе была низкая концентрация кислорода.

Ранее стало известно, что участника прорыва в Суджу в рамках операции «Поток» Евгения Зайцева госпитализировали с тяжелым отравлением. Каких-либо других подробностей об этом тогда не приводилось.

В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали, в том числе, и в районе трубы, однако не заметили российских бойцов, так как штурмовики заходили в полукилометре с другой стороны.