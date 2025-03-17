Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 17 марта 2025Россия

Участника прорыва в Суджу по газовой трубе госпитализировали с тяжелым отравлением. Что с ним произошло?

Участник операции «Поток» в Судже Зайцев получил тяжелое отравление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Участника прорыва в Суджу в рамках операции «Поток» Евгения Зайцева госпитализировали с тяжелым отравлением. Об этом сообщила мать бойца Лариса Хаитова.

Насколько известно, сейчас житель Челябинской области находится в госпитале. При этом дополнительных данных о его состоянии пока нет.

В то же время в соцсетях земляки пожелали военнослужащему скорейшего выздоровления. «Ты наш герой!» — заявили они.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир «Ахмата» раскрыл подробности операции «Поток»

Как указал командир спецназа «Ахмат» Аид, бойцы, которые принимали участие в операции «Поток», испытывали жесткую нехватку кислорода. «Бутылку воды и шоколадки [брали с собой]», — сказал он. Военные, пробиравшиеся в Суджу, падали в обморок в тесном пространстве под землей.

Затем, дойдя до точки назначения, бойцы еще четыре дня находились под землей, ожидая приказа атаковать. И это, по мнению Аида,
было сложнее всего — сидеть и ждать. Он пояснил, что в тот момент солдаты почти ничего не ели, делили оставшуюся воду на глотки, а также собирали конденсат с помощью синтепона из распоротых одежд.

Когда десант появился из-под земли, их заметил разведывательный беспилотник, но ничего предпринять украинские войска не успели. В итоге, как отмечалось, более 800 военных ВС РФ прорвались в Суджу. В их числе оказались бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы бригады «Ветераны».

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Бойцы для захода в Суджу прошли под землей около 14 километров

Как отметил экс-командир отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби, операция «Поток» для захода в Суджу разрабатывалась больше трех недель. Прежде всего, чтобы зайти в трубу, бойцы откачали из нее остатки газа и наполнили ее кислородом. Также российские военные сделали выходы на поверхность и занесли в трубу побольше еды и воды. Чтобы не быть замеченными противником, они начали заходить под землю четырьмя малыми командами.

Временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что бойцам, вклинивавшимся в тыл ВСУ, не хватало кислорода и воды. В течение шести-семи дней они двигались к точке назначения под землей, всего они преодолели около 14 километров. Военные, когда вышли на поверхность, сначала не могли надышаться.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Участвовавший в операции «Поток» боец позже назвал способ борьбы с нехваткой кислорода. Он заявил, что военные старались соблюдать дистанцию два метра, чтобы было легче дышать. Также периодически они останавливались на короткий отдых. Позже, выбравшись наружу, солдаты много пили — это был растаявший снег.

Материалы по теме:
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«Меня ищут. У меня есть сын» Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
«Меня ищут. У меня есть сын»Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
23 января 2025
Узники Суджи. Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
Узники Суджи.Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
16 января 2025

«Поток» стал переломным моментом в битве за Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал исторической операцию «Поток». Он также указал, что она войдет в учебники истории России. А сам маневр, по его мнению, изменит сейчас ход всей специальной военной операции (СВО).

Командир батальона 11-й бригады с позывным Тьма вдобавок пояснил, что «Поток» оставил украинских военных без управления и связи. Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, назвал операцию причиной целого перелома в битве за Курскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Российские войска ударили по центру подготовки специалистов БПЛА

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

    Сотрудниц российского университета осудили за незаконную легализацию мигрантов

    В России рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

    Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

    На «Госуслугах» появилась новая возможность

    В Киеве назвали возможную сторону для контроля режима прекращения огня

    В России оценили отступление ВСУ из Суджи как элемент сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше