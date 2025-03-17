Участника прорыва в Суджу по газовой трубе госпитализировали с тяжелым отравлением. Что с ним произошло?

Участник операции «Поток» в Судже Зайцев получил тяжелое отравление

Участника прорыва в Суджу в рамках операции «Поток» Евгения Зайцева госпитализировали с тяжелым отравлением. Об этом сообщила мать бойца Лариса Хаитова.

Насколько известно, сейчас житель Челябинской области находится в госпитале. При этом дополнительных данных о его состоянии пока нет.

В то же время в соцсетях земляки пожелали военнослужащему скорейшего выздоровления. «Ты наш герой!» — заявили они.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир «Ахмата» раскрыл подробности операции «Поток»

Как указал командир спецназа «Ахмат» Аид, бойцы, которые принимали участие в операции «Поток», испытывали жесткую нехватку кислорода. «Бутылку воды и шоколадки [брали с собой]», — сказал он. Военные, пробиравшиеся в Суджу, падали в обморок в тесном пространстве под землей.

Затем, дойдя до точки назначения, бойцы еще четыре дня находились под землей, ожидая приказа атаковать. И это, по мнению Аида,

было сложнее всего — сидеть и ждать. Он пояснил, что в тот момент солдаты почти ничего не ели, делили оставшуюся воду на глотки, а также собирали конденсат с помощью синтепона из распоротых одежд.

Когда десант появился из-под земли, их заметил разведывательный беспилотник, но ничего предпринять украинские войска не успели. В итоге, как отмечалось, более 800 военных ВС РФ прорвались в Суджу. В их числе оказались бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы бригады «Ветераны».

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Бойцы для захода в Суджу прошли под землей около 14 километров

Как отметил экс-командир отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби, операция «Поток» для захода в Суджу разрабатывалась больше трех недель. Прежде всего, чтобы зайти в трубу, бойцы откачали из нее остатки газа и наполнили ее кислородом. Также российские военные сделали выходы на поверхность и занесли в трубу побольше еды и воды. Чтобы не быть замеченными противником, они начали заходить под землю четырьмя малыми командами.

Временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что бойцам, вклинивавшимся в тыл ВСУ, не хватало кислорода и воды. В течение шести-семи дней они двигались к точке назначения под землей, всего они преодолели около 14 километров. Военные, когда вышли на поверхность, сначала не могли надышаться.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Участвовавший в операции «Поток» боец позже назвал способ борьбы с нехваткой кислорода. Он заявил, что военные старались соблюдать дистанцию два метра, чтобы было легче дышать. Также периодически они останавливались на короткий отдых. Позже, выбравшись наружу, солдаты много пили — это был растаявший снег.

«Поток» стал переломным моментом в битве за Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал исторической операцию «Поток». Он также указал, что она войдет в учебники истории России. А сам маневр, по его мнению, изменит сейчас ход всей специальной военной операции (СВО).

Командир батальона 11-й бригады с позывным Тьма вдобавок пояснил, что «Поток» оставил украинских военных без управления и связи. Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, назвал операцию причиной целого перелома в битве за Курскую область.