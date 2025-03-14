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19:03, 14 марта 2025Россия

Российский военнослужащий рассказал о последствиях операции «Поток» для ВСУ

РИА Новости: Операция «Поток» оставила ВСУ без управления и связи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Операция «Поток» оставила Вооруженные силы Украины (ВСУ) без управления и связи. Об этом заявил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Тьма, чьи слова приводит РИА Новости.

«Благодаря операции "Поток" были отрезаны подразделения от боевого управления, потому что в городе Судже и Суджанском районе находились пункты управления, пункты управления БПЛА и пункты управления полетами FPV», — рассказал он.

По его словам, в результате работы российских военнослужащих, все передовые подразделения украинских войск оказались без прикрытия, связи и управления.

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13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.

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