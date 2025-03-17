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09:32, 17 марта 2025Россия

Участника прорыва в Суджу по газовой трубе госпитализировали с тяжелым отравлением

Участник операции «Поток» в Судже получил тяжелое отравление
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Участника прорыва в Суджу по газовой трубе Евгения Зайцева госпитализировали с тяжелым отравлением. Об этом сообщила мать бойца Лариса Хаитова, пишет Ura.ru

«Герой, который был в Судже в рамках операции "Поток"— Зайцев Евгений из Кунашакского района [Челябинской области]. Сейчас он находится в госпитале, получил тяжелое отравление», — рассказала россиянка.

Подробности его состояния она не уточнила. В соцсетях земляки пожелали российскому военнослужащему скорейшего выздоровления.

Операцию «Поток» для заброски десанта в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже разрабатывали в течение месяца. Сообщалось, что для ее реализации российские военные откачали из трубы остатки газа и наполнили ее воздухом, а также создали условия для длительного пребывания там солдат. В результате более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу.

Как рассказывал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Военным приходилось соблюдать дистанцию между друг другом, а также смачивать губы конденсатом из трубы. Выбравшись наружу, они пили воду из лужи или растаявший снег.

Вот это да!
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