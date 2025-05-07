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09:38, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Раскрыты подробности проверки Урганта на признаки иноагента

Депутат Новичков обратится к Минюсту для проверки Урганта на признаки иноагента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков раскрыл подробности проверки Минюстом шоумена и телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного агента. Детали он привел в разговоре с РИА Новости.

Новичков подчеркнул, что с момента его обращения к ведомству прошел месяц. По словам депутата, этого времени недостаточно для полноценной проверки Урганта. «Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — заключил он.

Депутат добавил, что считает позитивным ответ Минюста о начале проверки шоумена. При этом он подчеркнул, что ему важно увидеть результат работы ведомства, поэтому он напомнит о своем обращении.

9 апреля стало известно, что Новичков обратился в Минюст с просьбой проверить основания для возможного признания Урганта иностранным агентом. В ответе ведомства уточнялось, что в отношении телеведущего проведут «контрольные мероприятия». В Минюсте подчеркнули, что в случае, если обнаружатся сведения, которые подтвердили бы соответствие Урганта критериям иноганета, его внесут в реестр.

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