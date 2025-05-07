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14:32, 7 мая 2025Бывший СССР

В Казахстане дрон подлетел к женщине и попросил не снимать

Дрон подлетел к 20-му этажу дома в Астане и попросил жительницу не снимать
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

В столице Казахстана, Астане, дрон подлетел к окну 20-го этажа жилого дома и попросил жительницу прекратить съемку парада Победы. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram Astanovka98 (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Уважаемые жители, просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности», — проинформировали гражданку.

7 мая в Казахстане начался парад Победы. Командующим парадом выступает генерал-майор Мереке Кучекбаев.

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