В Казахстане начался парад Победы

В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«Начался военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парадом командует главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Ранее стало известно, что отец президента Казахстана Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени. Как показывают данные рассекреченного наградного листа, он получил награду за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.