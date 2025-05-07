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09:15, 7 мая 2025Бывший СССР

В Казахстане начался парад Победы

В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«Начался военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парадом командует главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Ранее стало известно, что отец президента Казахстана Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени. Как показывают данные рассекреченного наградного листа, он получил награду за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

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