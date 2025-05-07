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08:12, 7 мая 2025Экономика

Разницу в цене между новостройками и вторичными квартирами назвали аномальной

Эксперт Бахтин: Новостройки дороже вторичных квартир на аномальные 56 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новостройки в России дороже вторичных квартир в среднем на 56 процентов. Аномальной разницу в ценах назвал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, пишет «Газета.ru».

До перегрева рынка, который случился в 2021 году, строящееся жилье было дороже готового на 20 процентов. «Учитывая, что ранее большинство новых квартир продавалось с минимальной отделкой или вообще без отделки, а сегодня большая их часть сдается в готовом виде, наценку в 25-30 процентов первичной квартиры относительно такой же, но построенной 10 и более лет назад, была бы логичной и более или менее оправданной», — пояснил эксперт.

Сейчас разница в цене достигла 56 процентов — по словам Бахтина, это аномальный показатель. Инвестстратег объясняет это тем, что в цене новостроек заложены субсидии, так как в большинстве случаев россияне покупают их по льготным госпрограммам. «За два года этот дифференциал никуда не уйдет. По крайней мере, пока работает семейная ипотека», — спрогнозировал Бахтин.

Ранее специалисты предсказали динамику цен на аренду жилья в России. Так, в ближайшее время съемные квартиры незначительно подешевеют.

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