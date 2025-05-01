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06:00, 1 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказана динамика цен на аренду жилья

Экономист Казанцева: Снижение цен на аренду жилья будет незначительным
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Снижение цен на аренду жилья в Москве будет незначительным, заявила в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Она также допустила рост цен на посуточную аренду.

«Аренда жилья в последнее полугодие показывала стабильный рост. Это объясняется тем, что сделки купли-продажи показывали понижение. И продавцы, и покупатели находились в ожидании повышения и понижения цен соответственно. Так что оживление на рынке недвижимости было ожидаемым — арендодатели понимали, что подобная ситуация дает рост спроса на съем жилья», — рассказала экономист.

Вместе с тем, по ее словам, конкурентная среда создается и для арендодателей. Это, как объяснила специалистка, связано с тем, что на рынок выходят квартиры, купленные в период массовой льготной ипотеки, и этот фактор может может повлиять на снижение арендной платы.

«Аренда жилья носит ярко выраженный сезонный характер и коррелируется с активностью бизнеса, учебным временем студентов. Поэтому в летний период возможно понижение активности арендаторов, которые до отпускных периодов снимают жилье вблизи от работы, — сказала Казанцева. — Некоторая корректировка может произойти при активизации внутреннего туризма в весенне-летний период. Но для аренды такого вида характерен короткий срок. В свои права вступает посуточная аренда, которая может продемонстрировать рост цен».

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Ранее сообщалось, что за год аренда дач в Подмосковье выросла в цене на 10-15 процентов. При этом разброс цен в московском регионе довольно велик: в Истринском и Одинцовском районах аренда домов с участками может достигать цифр с шестью нулями. А, например, в поселке Совхоза Останкино можно арендовать жилье площадью 16 квадратных метров за 25 тысяч рублей в месяц.

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