Москвичам посоветовали арендовать дачи для летнего отдыха

Риелтор Морозова: В Подмосковье можно арендовать дачу за 25 тыс. руб. в месяц

Москвичи все чаще интересуются арендой дач для загородного отдыха. «Вечерняя Москва» выяснила стоимость аренды дач в различных частях Подмосковья.

За год цены на аренду жилья в Московском регионе выросли на 10–15 процентов. По словам руководителя департамента городской и загородной недвижимости частной компании Елены Мищенко, на росте стоимости сказалось подорожание туров как по России, так и зарубежных.

В Подмосковье сильный разброс цен на аренду дач. Так, в Истринском или Одинцовском районах аренда домов с участками может достигать цифр с шестью нулями, рассказала риелтор Галина Морозова. А, например, в поселке Совхоза Останкино можно арендовать жилье площадью 16 квадратных метров за 25 тысяч рублей в месяц. Дом находится на Спортивной улице, размер участка — 30 соток.

При этом простой дом с участком у леса, где некритичны удобства в виде бани и бассейна, реально найти в пределах 100 тысяч рублей за сезон, отметила ведущий эксперт агентства недвижимости Наталья Брухтий.

Ранее в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» заявили, что средняя стоимость аренды жилья на лето в России составила 5,5 тысячи рублей в сутки — выше прошлогоднего показателя на 14 процентов. В среднем туристы арендуют жилье на лето на шесть суток и тратят около 32,8 тысячи рублей.