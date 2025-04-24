В России подорожала аренда жилья

«Суточно.ру»: аренда жилья на лето в России подорожала на 14 %

Средняя стоимость аренды жилья на лето в России составила 5,5 тысячи рублей в сутки — выше прошлогоднего показателя на 14, процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

В среднем туристы арендуют жилье на лето на шесть суток и тратят около 32,8 тысячи рублей. Чаще всего россияне останавливаются в Санкт-Петербурге, Сочи и Зеленоградске, а также в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке, Светлогорске и Кисловодске.

Спрос оказался выше прошлогоднего на 20-40 процентов в зависимости от направления. Сильнее всего растет популярность Калининградской области, Кавказских Минеральных Вод, Дагестана и Карелии, рассказали в компании. Жители мегаполисов стали чаще ездить на выходные в близлежащие города — из Москвы они отправляются в Так же стремительно вырос спрос на города, которые расположены недалеко от столиц. Жители мегаполисов все чаще ездят туда на выходные. И если раньше они бронировали жилье непосредственно перед поездкой, то сейчас уже достаточно много заявок на лето. У москвичей популярны Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Кострома, у жителей Санкт-Петербурга — Псков, Выборг и Великий Новгород.

Ранее россиянам назвали способ выгоднее сдать квартиру в аренду. По словам инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, в этом поможет евроремонт. Свежая светлая покраска, минимальная мебель, наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10-20 процентов дороже, чем такую же, но не подготовленную квартиру, сказал он.