Ритуальщики выдали близким россиянина тело другого человека с синей рукой

В Башкирии мужчину похоронили в чужой могиле из-за ошибки ритуальщиков

В Башкирии сотрудники ритуальной службы выдали родственникам мужчины тело другого человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

43-летний россиянин жил один. О подмене его родственники стали подозревать сразу после выдачи тела в морге. Несмотря на это они похоронили мужчину.

В это же время другая семья семья по пути на кладбище обратила внимание на синюю руку человека в гробу. Речь идет о татуировке, которой никогда не было у их родственника. Тела мужчин перепутали ритуальщики. Теперь одного из мужчин, которого уже успели похоронить, придется выкапывать из могилы. Морг уже признал ошибку и обещал возместить убытки.

Ранее похожий случай произошел в Татарстане, где также перепутали тела двоих мужчин, которые участвовали в спецоперации. Одного из них пришлось эксгумировать и хоронить повторно.