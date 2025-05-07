Россия стала гораздо активнее торговать с Монголией

Путин: Товарооборот РФ и Монголии вырос в начале 2025 года на 25 процентов

Объем взаимной торговли России и Монголии за первые два месяца 2025 года вырос на четверть. Об этом на встрече с прибывшим в Москву монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил глава государства, товарооборот двух стран, который увеличился в прошлом году на 17,5 процента, в начале текущего «вырос еще на 25 с лишним процентов». «Монголия — наш важный торговый партнер», — подчеркнул Путин, в том числе отметив важность для партнеров сотрудничества в энергетической сфере.

О том, что торговля между Москвой и Улан-Батором стала вестись гораздо активнее ранее говорил и премьер-министр Михаил Мишустин, назвавший Монголию стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также российский президент отмечал, что расчеты РФ и Монголии сейчас «уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах».